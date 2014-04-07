У Луганську в УСБУ захоплено орієнтовно 300 автоматів, 100 пістолетів, 20 снайперських гвинтівок

Кандидат у президенти України Олег Ляшко заявляє, що в Луганську у приміщенні Управління СБУ захоплено орієнтовно 300 автоматів, 100 пістолетів, 20 снайперських гвинтівок.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Я зараз у Луганську. Ситуація така. Терористи захопили у приміщенні Управління СБУ орієнтовно 300 автоматів, 100 пістолетів, до 20 снайперських гвинтівок. Злочинці - переважно військові і колишні афганці, їх у приміщенні до 150 осіб. Зівак навколо будівлі ще чоловік 300. Серед терористів частина російських диверсантів, їх видає акцент і рублі, які вони мають. По периметру будівлі ще чоловік 10-15 з раціями і зі зброєю”, - написав Ляшко.

За його даними, на 17.00 заплановано перемовини керівництва області з лідерами осіб, що захопили УСБУ. Керівництво Луганщини вмовлятимє їх здати зброю і залишити будівлю. “Я вважаю, що ніяких перемовин з терористами не повинно бути, треба їх знешкоджувати. Терористи зі зброєю - це небезпека для мирних громадян, тому завдання влади - захищати людей”, - наголосив Ляшко.

“За моєю інформацією, завтра-післязавтра терористи планують штурмувати обласну адміністрацію, потім проголошуватимуть створення Луганської республіки у складі Росії. Тому влада має діяти на випередження і не панькатися з терористами”, - заявив Ляшко.

Джерело: https://www.facebook.com/O.Liashko