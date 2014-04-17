У Донецьку пам`ятник Кобзону пофарбували в кольори національного прапора України

У Донецьку пам`ятник співаку Йосипу Кобзону, уродженцю шахтарського краю, пофарбували в кольори національного прапора України.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник співаку, який був встановлений у 2003 році на площі біля Палацу молоді «Юність», зверху (до пояса скульптури) пофарбовано блакитною фарбою, нижче – жовтою.

Багато співрозмовників УНІАН у Донецьку пояснили цю акцію невідомих тим, що це - реакція жителів міста на позицію Кобзона, який підтримав агресивну політику Володимира Путіна стосовно Києва та України.