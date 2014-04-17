У Донецьку пам`ятник Кобзону пофарбували в кольори національного прапора України
12:52, 17 квітня 2014Кримінал
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У Донецьку пам`ятник співаку Йосипу Кобзону, уродженцю шахтарського краю, пофарбували в кольори національного прапора України.
Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник співаку, який був встановлений у 2003 році на площі біля Палацу молоді «Юність», зверху (до пояса скульптури) пофарбовано блакитною фарбою, нижче – жовтою.
Багато співрозмовників УНІАН у Донецьку пояснили цю акцію невідомих тим, що це - реакція жителів міста на позицію Кобзона, який підтримав агресивну політику Володимира Путіна стосовно Києва та України.
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