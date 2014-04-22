Троє тернопільських міліціонерів відмовилися їхати для несення служби до Харкова

Троє тернопільських спецпризначенців відмовилися їхати для несення служби до Харкова, остерігаючись, що там їм доведеться стріляти в людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник Тернопільського обласного управління міліції Василь Облещук.

«Вчора наш спецпідрозділ – окрему роту патрульної служби (колишній «Беркут») було передислоковано до Харкова для несення служби. На жаль, троє із 25-ти бійців відмовилися виїжджати. Зараз ми з’ясовуємо усі їхні мотиви і прийматимемо рішення, чи продовжать вони службу. Якщо це буде зрада присязі, то їх буде звільнено. Бо одне питання, коли була внутрішня загроза, а друге – коли є зовнішня загроза. У таких умовах повинна бути цілковита мобілізація для того, щоб зберегти територіальну цілісність держави», – наголосив Облещук.

За його даними, також до Харкова спільно з тернопільськими спецпризначенцями прибули і Івано-Франківські.

«Сподіваюся, що їм не доведеться там воювати, а лише забезпечувати дотримання громадського порядку», – сказав Облещук.