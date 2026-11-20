Демократи погрожують заблокувати фінансування на мільярди доларів, якщо Ілон Маск не пояснить, хто і навіщо заважав українській обороні.

Демократична партія США, ймовірно, спробує обмежити державне фінансування проєктів компанії SpaceX Ілона Маска, якщо адміністрація Дональда Трампа та керівництво компанії не пояснять, хто ухвалив обмеження роботи супутникового зв’язку Starshield для України. Про це повідомляє CNN.

Із відповідною вимогою виступив конгресмен-демократ Джим Гаймс, який у січні очолить Комітет Палати представників з розвідки. У засекреченому зверненні до директора Національної розвідки США Джея Клейтона він зажадав пояснити обставини неодноразового обмеження роботи Starshield, яким українські військові користуються для оборони.

"Наш комітет не може санкціонувати фінансування розробки державних систем, які уряд не контролюватиме повною мірою", – наголосив Гаймс у листі.

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Паралельно Гаймс звернувся безпосередньо до Ілона Маска із проханням провести зустріч та пояснити, хто ініціював зміни в роботі системи.

"Поясніть зміни, внесені до послуги Starshield у жовтні 2026 року, чому їх було внесено та чи були вони зроблені SpaceX в односторонньому порядку або за вказівкою посадовця уряду США", – йдеться у зверненні до Маска.

Як зазначає CNN, наразі існує кілька версій того, хто відповідальний за обмеження. За інформацією джерел видання, керівники SpaceX і представники оборонного відомства приватно повідомляли деяким законодавцям, що початкове рішення в жовтні надійшло з Білого дому. Водночас Трамп неодноразово заперечував свою безпосередню причетність. Згодом представники його адміністрації почали покладати відповідальність на SpaceX та умови користування її послугами.

Сам Маск, як пише видання, має значний вплив на рішення компанії, що ускладнює контроль держави над системою. Водночас американські посадовці наголошують, що Starshield є системою Пентагону, а уряд США контролює її використання та надання доступу.

Після переходу демократів до більшості в Конгресі в січні Гаймс планує використати фінансові повноваження комітету, щоб домогтися відповідей. Зокрема, законодавці можуть застосувати механізм "резервування фінансування", який дозволяє тимчасово обмежувати виділення коштів на окремі проєкти до виконання визначених умов.

CNN зазначає, що SpaceX має контракти з американським урядом на мільярди доларів, тому фінансування її розробок може стати важелем тиску. Водночас блокування коштів створює ризик для самих США, оскільки компанія відіграє важливу роль у забезпеченні національної безпеки.

Обмеження Starshield для України

Як писав УНІАН, у жовтні українські військові поскаржилися на обмеження в роботі терміналів супутникового зв'язку Starshield, який є військовою версією Starlink. Тоді Ілон Маск заявив, що системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем, а будь-які обмеження визначаються американськими військовими або президентом. Дональд Трамп, зі свого боку, заперечував, що віддавав відповідний наказ, і стверджував, що не він і, на його думку, не Маск стоїть за обмеженнями.

У листопаді проблеми з'явилися знову. Обмеження спостерігалися кілька днів поспіль і зрештою зривали до 100% місій з перехоплення російських дронів. SpaceX пояснила ситуацію технічними проблемами, заперечуючи навмисне введення обмежень, а Трамп і Маск взагалі заперечували факт сбоїв.

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