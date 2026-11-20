Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що і лікарні померли фельдшерка та 7-річний хлопчик.

В п'ятницю, 20 листопада, російські війська вдарили двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центрі міста Кривий Ріг, повідомив в Telegram-каналі голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Оновлено 23:04: Вілкул повідомив, що станом на 23.00 відомо вже про 42 поранених, з них четверо дітей.

"Вже 42 поранених, з них четверо дітей. Загинули дівчина 20 років та 7-річний хлопчик. У тяжкому стані - 27 людей. Лікарі надають їм і всім постраждалим всю необхідну допомогу. За попередніми даними пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарня, об'єкти бізнесу", - написав голова військової адміністрації.

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Вілкул повідомляв про 20 поранених, серед яких була 7-річна дитина, її стан медики оцінювали як вкрай важкий.

"Цинічний удар російських окупантів двома балістичними ракетами. По парковці популярного ресторану в центрі міста. Наразі 20 поранених, з них троє дітей, один хлопчик 7 років у вкрай тяжкому стані. Все вже у лікарнях, їм надається вся необхідна допомога", - йдеться в його повідомленні.

Більше того, під час аварійно-рятувальної операції ворог цинічно завдав ще двох ударів реактивними шахедами.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів, що в Кривому Розі загинула фельдшер швидкої допомоги, яка прибула на місце ворожого удару. Її доправили до лікарні, але, на жаль, врятувати не вдалося.

Ганжа проінформував, що 7-річний хлопчик, який дістав поранень через ворожий удар, помер в лікарні.

Він уточнив, що кількість постраждалих зросла до 21 особи, серед них є надзвичайники:

"Кількість постраждалих через російську атаку збільшилась до 21. Серед поранених – двоє надзвичайників. Медики надають усім необхідну допомогу".

Російська атака по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що впродовж ночі і ранку 20 листопада ворог кілька разів атакував Київ балістикою, по регіонах України вдарили крилаті ракети. Мер Києва повідомив, що в Оболонському районі внаслідок влучання уламка ракети сталося загоряння у триповерховій будівлі. За його словами, у Голосіївському районі є влучання на території обʼєкта інфраструктури. Там, попередньо, була пожежа в офісній будівлі. Крім того, як розповів Кличко, у Подільському районі було загоряння нежитлової будівлі.

Також ми писали, що мер Львова Андрій Садовий розповів, що під час російської атаки по місту та Львівській області було зафіксовано пошкодження автомобілів, гуртожитку та приватного будинку. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури в області. За розпорядженням "Укренерго" у Львові та Львівській області було введено графіки аварійних відключень електроенергії.

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