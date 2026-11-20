З виходом оновлення 13.3 Telegram зробив ще один крок до статусу повноцінної соціальної мережі.

Для Telegram вийшло велике оновлення під номером 13.3, головним нововведенням якого стала повноцінна стрічка новин з персональними рекомендаціями.

Тепер у месенджері доступний окремий розділ "Новини" з вкладками "Додані" (ваші поточні підписки) та "Для вас" (рекомендації за обраними інтересами). У ньому є пошук, позначки про нові публікації та кнопка для позначення дописів як прочитані.

На iOS та Android новий розділ розташований у нижній панелі між "Чатами" та "Налаштуваннями" замість "Контактів".



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Крім того, розробники інтегрували підтримку сторонніх ШІ-агентів. Користувачі зможуть підключати до месенджера ChatGPT, Claude, Gemini та Grok за допомогою власних API-ключів. Керувати ключами можна в налаштуваннях, а перемикатися між ними – прямо в діалозі.

Ще одна корисна ШІ-функція – автопереклад під час надсилання. У ШІ-редакторі, доступному для Premium-юзерів, з’явився режим перекладу в реальному часі: користувач пише повідомлення рідною мовою, а месенджер перекладає його на мову співрозмовника безпосередньо в момент надсилання.

Серед інших дрібних, але вартих уваги функцій – оновлені профілі на iPhone, голосове диктування тексту, а також нові інструменти для ботів та подарунків. Оновлення вже доступне для завантаження в офіційних магазинах App Store та Google Play, а також на сайті месенджера.

Раніше УНІАН розповідав, як видалити акаунт у Telegram і що станеться з листуваннями.

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