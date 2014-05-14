У Тернополі знайшли убитою листоношу
17:28, 14 травня 2014Кримінал
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У Тернополі знайшли убитою листоношу, яку розшукували з 12 травня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, тіло жінки з ознаками насильницької смерті виявили сьогодні в лісі неподалік Дальнього пляжу.
На місці події працює посилена слідчо-оперативна група, експертно-криміналістична лабораторія НДЕКЦ та керівництво міліції.
За неофіційними даними, жінку катували, її тіло знайшли у лісі обгорілим.
За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.
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