Сесія Сімферопольської міської ради
13:51, 21 березня 2008Крым
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27 березня - 10.00. Чергова, 36-а сесія Сімферопольської міської ради V скликання.
На розгляд сесії вносяться питання: про звіт постійної комісії з бюджетно-фінансових питань, податкової політики і соціально-економічного розвитку міста; про міську цільову програму «Школа майбутнього» на 2008-2010 роки; про міську програму ремонту, вміст і експлуатації міських вулиць в 2008 році та інші.
Сімферополь, вул. Толстого, 15.
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