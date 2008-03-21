27 березня - 10.00. Чергова, 36-а сесія Сімферопольської міської ради V скликання.

На розгляд сесії вносяться питання: про звіт постійної комісії з бюджетно-фінансових питань, податкової політики і соціально-економічного розвитку міста; про міську цільову програму «Школа майбутнього» на 2008-2010 роки; про міську програму ремонту, вміст і експлуатації міських вулиць в 2008 році та інші.

Сімферополь, вул. Толстого, 15.