Сесія Сімферопольської міської ради

13:51, 21 березня 2008
Крым
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27 березня - 10.00. Чергова, 36-а сесія Сімферопольської міської ради V скликання.

На розгляд сесії вносяться питання:  про звіт постійної комісії з бюджетно-фінансових питань, податкової політики і соціально-економічного розвитку міста;  про міську цільову програму «Школа майбутнього» на 2008-2010 роки; про міську програму ремонту, вміст і експлуатації міських вулиць в 2008 році та інші.

Сімферополь, вул. Толстого, 15.

 

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