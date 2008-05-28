Туреччина каже, що її акули не такі агресивні, як малюють ЗМІ

Офіс із питань культури та інформації Посольства Туреччини в Києві спростовує повідомлення про атаки акул на турецькому узбережжі, що з`явилися в деяких ЗМІ вчора, 27 травня.

Про це йдеться в повідомленні офісу.

«Новини про атаки акул на узбережжі країни дуже перебільшені й не відповідають дійсності», - наголошується в повідомленні офісу з посиланням на офіційну інформацію, одержану з Губернаторства провінції Мугла.

"Відомо, що до сьогоднішнього дня не було випадків, пов`язаних із нападом акул на курортному узбережжі Туреччини. А інформація, яку сьогодні опублікували ЗМІ, - не більше, ніж чутки", - прокоментував ситуацію аташе з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Києві Ахмет ЧАНГА.

А.ЧАНГА підтвердив, що в туристичному регіоні Мармаріс дійсно є затока під назвою Гьокова. В одну з бухт затоки - Бонджук - дійсно припливають акули, але тільки в певний період і лише з метою вивести потомство. Бухта, що має статус природного заповідника, взята під охорону з метою не турбувати акул під час такого важливого для їх існування періоду, тривалість якого близько місяця (кінець травня - червень). "Це абсолютно неагресивні акули, яких ми називаємо sandbar, тобто піщана акула", - додав А.ЧАНГА.

27 травня у ЗМІ з`явилася інформація, що на західному узбережжі Туреччини закриті десятки пляжів через появу великої кількості акул.