Податківці Севастополя виявили легалізовані доходи на 2,5 млн грн

У Севастополі цього року за результатами перевірок, проведених співробітниками Управління податкової міліції, з початку року виявлено легалізованих доходів на загальну суму 2,5 млн. грн.

Про повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації в місті Севастополі з посиланням на дані, надані відділом по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з повідомленням, порушено 11 кримінальних справ, пов`язаних з незаконною діяльністю «конвертаційних» центрів і «фіктивних» фірм, виведенням валюти за кордон, фактами відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом тощо, загальна сума виявлених легалізованих доходів склала 2 млн. 425 тис. грн.

Також у 2008 році накладено арешт на активи підприємств на суму 1 млн. 205 тис. грн., погашено збитків більш ніж на 2 млн. грн. Виявлена і припинена діяльність 13 «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності і 2 «конвертаційні» центри. За результатами перевірок контрагентів «фіктивних» фірм донараховано 873 тис. грн., а також виявлена реалізація фіктивних векселів на суму 459 тис. грн. Порушено кримінальну справу.

Як додали в ДПА, усього за 11 місяців 2008 року ревізорським складом відділу проведено понад 40 перевірок, під час яких донараховано 13 млн. 924 тис. грн.