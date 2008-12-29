Стан одного з потерпілих від вибуху залишається стабільно тяжким

Стан одного з потерпілих унаслідок вибуху в Євпаторії залишається стабільно тяжким.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в телефонній розмові медики клінічної лікарні імені М.Семашка (Сімферополь, Крим).

Нагадаємо, чоловіка витягнули з-під завалів під ранок 25 грудня. Операція з його порятунку, за даними МНС, тривала близько години. Чоловік був буквально «переплетений» обривками залізобетонних конструкцій. Рятувальники за допомогою спецобладнання підняли шматки бетонних плит, якими була затиснута людина, і руками вигрібали уламки конструкцій будинку. Молода людина змогла лише назвати своє ім`я - Діма.

«Стан – стабільно тяжкий без погіршення на даний момент», - повідомили у відділенні токсикологічної інтенсивної терапії і екстракорпоральної гемокорекції лікарні імені М.Семашка.

У медустанові відмовилися повідомити інші подробиці. «Більше я вам нічого не скажу. По телефону ми цю інформацію не обговорюємо», - сказав медик.

У Євпаторійському оперативному штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації по телефону повідомили, що у решти потерпілих (у лікарні в Євпаторії перебуває 4 чоловік - УНІАН) «стан середнього ступеня тяжкості з динамікою до поліпшення». «Поки що на даний момент вся інформація», - сказав співбесідник.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. В результаті трагедії 27 чоловік загинули, зокрема троє дітей. 21 людину врятовано, з них п`ятеро доставлені до лікарні. В Євпаторії затримано трьох підозрюваних у кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху в будинку. Причина вибуху встановлюється.