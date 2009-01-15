У Криму викрили керівника філії однієї з кредитних спілок
13:48, 15 січня 2009Крым
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(привласнення, розтрата майна)
У Криму правоохоронці викрили керівника філії однієї з кредитних спілок, яка впродовж останніх шести років привласнила понад 1 млн. грн. вкладів громадян.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба МВС України.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
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