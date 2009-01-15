У Криму викрили керівника філії однієї з кредитних спілок

У Криму правоохоронці викрили керівника філії однієї з кредитних спілок, яка впродовж останніх шести років привласнила понад 1 млн. грн. вкладів громадян.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба МВС України.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).