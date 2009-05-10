Молода жінка кинулася під потяг

В кримському місті Джанкой молода жінка покінчила життя самогубством, кинувшись під поїзд.

Як повідомляє сьогодні прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про суїцид надійшла до рятувальників напередодні вранці.

«Біля залізничного переїзду мешканка Джанкоя, 1982 року народження, кинулася під потяг», - говориться в повідомленні.

Подробиці інциденту в інформації МНС не вказані.

Нагадаємо, в березні кримське МНС відзначало збільшення числа суїцидов в автономії. За словами психологів, кількість самогубств зростає навесні і восени. Це так звані сезонні загострення, коли особливо виявляються суїцидальні схильності.