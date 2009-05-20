Парламент Криму ухвалив святкувати 90-річчя українського комсомолу

У Криму святкуватимуть 90-річчя з дня створення Ленінського Комуністичного Союзу Молоді України.

Верховна Рада автономії сьогодні підтримала ініціативу Союзу ветеранів комсомолу Криму і Комуністичного союзу молоді Криму про святкування 90-річчя ЛКСМУ. За ухвалення постанови проголосували 68 із 86-ти присутніх в залі парламентаріїв. Загалом в кримській ВР 100 депутатів.

90 років ЛКСМУ виповнюється 26 червня 2009 року.

На думку авторів постанови, в даний час в Україні, у тому числі й в Криму, порушуються права молоді на працю, безкоштовну освіту, охорону здоров`я, всебічний розвиток особистості. Крім того, «в молодіжному середовищі розповсюджуються наркоманія, алкоголізм та інші негативні явища». Вони вважають, що вирішення молодіжних питань неможливе без взаємодії органів влади з молодіжними громадськими організаціями, серед яких – Комуністичний союз молоді Криму, що «здійснює свою статутну діяльність в кращих традиціях» ЛКСМУ.

Кримському уряду доручено рекомендувати органам місцевого самоврядування і райдержадміністраціям автономії організувати в учбових закладах і бібліотеках тематичні виставки, читацькі конференції, круглі столи, присвячені 90-річчю ЛКСМУ; провести спортивні змагання і тиждень патріотичних фільмів; організувати зустрічі молоді, яка навчається, з ветеранами комсомолу і комсомольським активом республіки; упорядкувати пов`язані з історією комсомолу місця.

Також рекомендовано «вжити заходів з розв’язання молодіжних проблем, пов`язаних з працевлаштуванням, отриманням освіти, наданням молодим сім`ям довгострокових пільгових кредитів для будівництва і придбання житла», по боротьбі з безпритульністю, заходів з профілактики підліткової злочинності тощо.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла постанову про святкування 90-річчя створення ЛКСМУ.