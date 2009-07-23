Кримська ДАІ забула про протоколи

Прокуратура Криму вимагає від Державтоінспекції обов`язково складати протоколи стосовно порушників правил дорожнього руху.

"Прокуратура вимагає від ДАІ забезпечити неухильне дотримання закону в справах про порушення ПДР. Це означає забезпечення повного відходу від практики, коли адміністративну справу на лихачів автоінспектори "шили" на підставі однієї або декількох фотографій, зроблених відеозаписуючим радіолокаційним вимірювачем швидкості "Візир", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури автономії.

Відомство нагадує, що, згідно із Кодексом про адміністративні правопорушення, безпротокольна форма можлива лише з використанням технічних засобів, що працюють виключно в автоматичному режимі, тоді як "Візир" "має обмежені функції для автоматизації процесу вимірювання та не може працювати без участі оператора".

"Отже, працівники ДАІ стосовно порушників обов`язково повинні складати протоколи, використовуючи при цьому показники вимірювача "Візир" як докази вчинення правопорушення", - наголошує прокуратура.