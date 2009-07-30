Міліція допитала Куніцина

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН сьогодні відповів на запитання міліції, пов`язані із заявою голови міськради Валерія САРАТОВА про замах, що готується проти нього.

За даними прес-служби Севастопольської адміністрації, «перевірку за заявою провадить Управління по боротьбі з організованою злочинністю».

З КУНІЦИНИМ зустрічався перший заступник начальника Управління МВС України в місті Севастополі, начальник УБОЗ Микола СВЄТОЧЕВ.

«Я розумію, що правоохоронні органи зобов`язані реагувати на кожну заяву. Навіть якщо вона подібна до манії переслідування», - відзначив КУНІЦИН.

«Зі свого боку, - продовжив він, - хочу побажати Валерію САРАТОВУ повної безпеки і усілякого здоров`я. Оскільки тепер, коли мені говорять, що в заяві написано: «КУНІЦИН «замовив» САРАТОВА», я наполягаю на проведенні ретельного розслідування і навіть психіатричної експертизи заявника».

За словами голови міськадміністрації, «потім, коли з`ясується, що все це марення і провокація», він подасть позов до суду «на пана САРАТОВА про захист честі і гідності».