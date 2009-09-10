Яценюк пригадав, як він українізував Мінекономіки Криму

Українська мова повинна бути єдиною державною мовою в Україні, вважає народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомили у прес-службі “Фронту змін”, водночас ЯЦЕНЮК наголосив, що наполягатиме на збільшенні кількості годин викладання іноземних мов в українських навчальних закладах.

Лідер “Фронту змін” зазначив: "Немає сумніву і беззаперечно, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою”. “І саме задля того, щоб українська мова була єдиною державною, ми нікому не можемо дати жодного приводу сказати, що Україна дискримінує російськомовне населення", - додав він.

ЯЦЕНЮК підкреслив, що має успішний досвід, як заохотити людей користуватися українською мовою. Він нагадав, що коли був міністром економіки Криму, то очолюване ним міністерство єдине з усіх "через рік почало писати українською мовою: з’явилися українські таблички, з’явився, власне кажучи, український бланк – це було Міністерство економіки Автономної Республіки Крим". "Я це пройшов. Я їх заохотив, підняв зарплати, зробив ремонти у кабінетах, поміняв комп’ютери, зводив, до речі, на концерт Славка ВАКАРЧУКА – і мав чистий спокій”, - додав ЯЦЕНЮК.

За його словами, “оце є сильна мовна політика, а все інше – це спекуляція".

Лідер “Фронту змін” порівняв запровадження на території України зовнішнього тестування виключно українською мовою з часами СРСР. Він нагадав, що за часів Радянського Союзу усіх із Західної України змушували здавати вступні іспити російською мовою. А.ЯЦЕНЮК зауважив: “Можливо, ми будемо мудріші? Можливо, ми покажемо, що Україна – сильна держава?”. За його словами, “якщо дитина сьогодні не може здати тест українською мовою, хай вона здасть російською, вона піде в україномовний вуз, вона вивчить через рік українську мову”.

При цьому ЯЦЕНЮК зазначив, що “не менш важливим є вивчення іноземних мов”. Він додав, що наполягатиме на тому, щоб було збільшено кількість годин для вивчення англійської мови. “Ми ж рухаємось до Європи. Ви знаєте, у Європі українською не розмовляють. Треба англійську, треба французьку”, - сказав лідер “Фронту змін”. За його словами, “нас умисне заводять у цей політичний формат”. “Я категорично проти цього. Ми набагато вища держава, сильніша і мудріша!", - додав він.