Крим потребує уваги Європи - спікер

Україна зацікавлена у наданні підтримки

Україна зацікавлена у наданні європейською спільнотою підтримки у розробці ефективної концепції регіонального розвитку Автономної Республіки Крим, вважає голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН. "За його словами, цей специфічний регіон потребує уваги з боку не тільки офіційного Києва, але й усієї Європи", - інформує прес-служба парламенту. ЛИТВИН зустрівся з керівником Комітету регіонального розвитку Європейського парламенту Данутою ХЮБНЕР. Спікер відвідує з дводенним робочим візитом Брюссель (Королівство Бельгія).

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