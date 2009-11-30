Крим потребує уваги Європи - спікер
21:26, 30 листопада 2009Крым
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Україна зацікавлена у наданні підтримки
Україна зацікавлена у наданні європейською спільнотою підтримки у розробці ефективної концепції регіонального розвитку Автономної Республіки Крим, вважає голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
"За його словами, цей специфічний регіон потребує уваги з боку не тільки офіційного Києва, але й усієї Європи", - інформує прес-служба парламенту.
ЛИТВИН зустрівся з керівником Комітету регіонального розвитку Європейського парламенту Данутою ХЮБНЕР.
Спікер відвідує з дводенним робочим візитом Брюссель (Королівство Бельгія).
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