Симоненку сподобалась ідея Грача

Лідер Комуністичної партії, кандидат в президенти України Петро СИМОНЕНКО підтримує позицію комуністів Криму про повернення російському місту Волгоград колишнього «сталінського» імені.

«Я гадаю, що ми сьогодні маємо право разом з вами шанобливо поставитися до ініціативи цих людей», - сказав він у Донецьку, відповідаючи на запитання щодо його ставлення до ідеї звернутися до Волгоградської думи з проханням повернути місту ім`я Сталіна, передає УНІАН.

СИМОНЕНКО вважає, що не можна заперечувати роль Йосипа Сталіна в перемозі над фашистською Німеччиною. «Те, що має відношення до нашої історії, ніхто не відкидає, те, що в даному випадку за участі і під керівництвом Сталіна здійснювалася велика перемога», - сказав він.

Кандидат у президенти вважає, що історія країни у нас «була і у величі звершення, і в трагічних сторінках, ми від неї не відмовляємося, ми кажемо, що це наше життя».

СИМОНЕНКО заявив, що комуністи хочуть, аби «наші діти виховувалися на прикладах героїзму і патріотизму, а не на образах зрадників… адже «мазеповщина» і «петлюрівщина», процвітає сьогодні у виховному процесі, і це шкодить майбутнім поколінням України».

«Я підтримую в даному випадку позицію тих людей, які хочуть, щоб у нас в історії все знаходило об`єктивне віддзеркалення і тим більше, щоб всі як знали своїх героїв, так і відповідно відносилися до зрадників», - підсумував лідер КПУ.

У 1925 році місто Царицин було перейменоване в Сталінград. У 1961 році Сталінград перейменували у Волгоград.