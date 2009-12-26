Потужний конвертцентр ліквідували в Криму

Конвертаційний центр з обігом у 500 млн. грн., до складу якого входили чотири підприємства, ліквідували в Криму, повідомляє прес-служба управління боротьби з організованою злочинністю.

Підприємства, що мали підроблені ліцензії на здійснення будівельних та землевпорядних робіт, були створені для посібництва легальним суб’єктам господарської діяльності та органам влади.

"Конверт" перевів у готівку близько 0,5 млрд. грн. у 2008-2009 роках.

Для припинення діяльності центру було створено легендоване підприємство. Воно скористалось послугами трьох фіктивних фірм з переведення 50 тис. грн. в готівку. Винагорода за переведення складала 7% від суми операції.

Слідчим відділом сімферопольського райвідділення міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями "фіктивне підприємництво" та "підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Проведені обшуки за місцями проживання фігурантів та в офісах підприємств, вилучена комп’ютерна техніка з носіями інформації, бухгалтерська документація, печатки.

Суд Київського району Сімферополя наклав арешт на рахунки підприємств центру на суму 1,7 млн. грн.