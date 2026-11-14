В Запоріжжі перекрили рух через ДніпроГЕС: експерт розкрив, чи існує загроза для об'єкта

РФ намагається атакувати і пошкодити переправи через Дніпро в різних регіонах України, зазначив фахівець.

14 листопада в Запоріжжі через російські обстріли перекрили рух в обидва напрямки через ДніпроГЕС. Це перекриття стається вже не вперше, оскільки РФ націлилася на те, щоб порушити логістику України. Про це розповів Денис Попович, військовий оглядач, в етері на Radio NV.

"Наскільки я знаю, це не перше перекриття греблі. Там було і до цього внаслідок цих ударів з міркувань безпеки. Ворог постійно задає ударів по Запоріжжю. І ракетами, і бомбами. Тобто ми знаємо його мету на сьогодні. Це спроба зруйнувати або пошкодити переправи через Дніпро. І це не лише Запоріжжя, це і Київ, це і по місту Дніпро. Тому все це лягає в загальну канву ворога – створення великих проблем для України і порушення логістики", – сказав оглядач.

Водночас фахівець наголосив, що РФ не здатна знищити ДніпроГЕС повітряними атаками з використанням звичайних засобів ураження.

Відео дня

"Це дуже міцна споруда. І окремими ракетами зруйнувати її дуже важко, фактично неможливо. Для цього потрібні ракети з ядерною бойовою частиною. Стосовно Каховської греблі, то її підірвали зсередини. Це трошки різні речі. І дуже багато постає питань, що буде, якщо противник буде бити по греблях через Дніпро. Ще раз скажу, що це дуже міцні споруди і зруйнувати їх звичайними ударами, звичайними ракетами фактично неможливо. Для цього потрібні ядерні заряди, спеціальна бойова частина. Або це повинен бути такий масив і масштаб ракетних ударів, що до цього часу такого просто не було", – додав Попович.

Чи загрожує РФ українським ГЕС на Дніпрі

Раніше про те, що Київську ГЕС зруйнувати ракетними ударами неможливо, говорив гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. За його словами, ще під час Другої світової війни радянська армія підірвала греблю Дніпрогес під час відступу. Для цього було використано 20 тонн вибухівки зсередини, але навіть це не дозволило повністю зруйнувати вузол.

У 2024 році РФ вже намагалася влучити в Київську ГЕС. Для атаки на станцію тоді було використано кілька типів ракет та дронів. Втім критичних пошкоджень обʼєкт тоді не зазнав.

Вас також можуть зацікавити новини: