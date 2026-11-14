iPhone, Xiaomi чи Samsung: визначено найпотужніший смартфон 2026 року

Експерти склали рейтинг найпотужніших смартфонів, випущених у 2026 році. До списку увійшли моделі від Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo та Google. При виборі враховувалися не тільки результати процесорних тестів, а й продуктивність під час тривалого навантаження, обсяг оперативної пам'яті, автономність, швидкість заряджання та можливості камер.

Як зазначає видання BGR, найвищі результати в синтетичних тестах показав процесор Apple A20 Pro, встановлений в iPhone 18 Pro Max. Однак конкуренти на базі нових процесорів Qualcomm також продемонстрували вражаючу продуктивність.

При визначенні лідерів журналісти враховували не тільки максимальну продуктивність процесорів, а й те, наскільки добре пристрої зберігають її під час тривалого навантаження. Для цього використовувалися результати Geekbench і 3DMark, а також практичні тести, зокрема тривалі ігрові сесії та обробка відео у роздільній здатності 4K.

Відео дня

Apple iPhone 18 Pro Max

iPhone, Xiaomi чи Samsung: визначено найпотужніший смартфон 2026 року

Перше місце посів iPhone 18 Pro Max із процесором A20 Pro, виготовленим за 2-нм технологічним процесом. Чіпсет включає шестиядерний центральний процесор, семиядерний графічний процесор і два 16-ядерні нейронні блоки.

У бенчмарку Geekbench 7 смартфон набрав 4735 балів у одноядерному та 12 545 балів у багатоядерному тестах. Це найкращі показники серед учасників рейтингу.

Також пристрій отримав 6,9-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2868 × 1320 пікселів і піковою яскравістю до 3000 ніт на вулиці. За автономність відповідає акумулятор, якого, за оцінкою Apple, вистачає на 45 годин відтворення відео. Основна камера складається з трьох 48-мегапіксельних сенсорів. Серед її особливостей – змінна діафрагма та чотирикратний оптичний зум.

Xiaomi 18 Pro Max

iPhone, Xiaomi чи Samsung: визначено найпотужніший смартфон 2026 року

Друге місце посів Xiaomi 18 Pro Max – перший смартфон із процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Цей 2-нм чіп працює на частоті 5,01 ГГц і комплектується графічним процесором Adreno 850. Покупцям доступні версії з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті.

У тестуванні 3DMark Wild Life Extreme Xiaomi 18 Pro Max показав результат приблизно на 26% вищий, ніж у Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим LTPO AMOLED-екраном, додатковим 2,9-дюймовим дисплеєм на задній панелі та акумулятором ємністю 8500 мАг. Підтримується дротова зарядка потужністю 100 Вт і бездротова – 50 Вт. Основна камера складається з двох 200-мегапіксельних сенсорів і додаткового 50-мегапіксельного модуля.

Samsung Galaxy S26 Ultra

iPhone, Xiaomi чи Samsung: визначено найпотужніший смартфон 2026 року

Третє місце посіла Galaxy S26 Ultra. Флагман від Samsung працює на спеціальній версії Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і пропонується з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті.

У Geekbench 6 смартфон набирає 3685 балів у одноядерному тесті та 11 198 балів у багатоядерному. У порівнянні з Galaxy S24 Ultra продуктивність процесора зросла на 19%, а графіки – на 24%.

Однією з головних переваг смартфона стала система з чотирьох камер з основним 200-Мп сенсором, надширококутним модулем на 50 Мп і двома телеоб'єктивами. Також виділяється 6,9-дюймовий екран LTPO AMOLED з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 60 Вт.

Oppo Find X10 Pro Max

iPhone, Xiaomi чи Samsung: визначено найпотужніший смартфон 2026 року

Четверте місце посів Oppo Find X10 Pro Max на базі 2-нм процесора MediaTek Dimensity 9600 Pro з 12 ГБ оперативної пам'яті. У Geekbench смартфон набрав 3052 бали в одноядерному та 10 439 балів у багатоядерному тестах. Незважаючи на відставання від новітніх чіпів Qualcomm, пристрій добре справляється з вимогливими іграми на максимальних налаштуваннях графіки.

Особливістю моделі стала основна камера з трьома 200-мегапіксельними сенсорами. Виробник пропонує додатковий комплект із телеконвертером, що забезпечує десятикратний оптичний зум і збільшення до 40 разів.

Також телефон отримав 6,8-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц та акумулятор на 8000 мАг із підтримкою зарядки потужністю 80 Вт.

Google Pixel 11 Pro XL

iPhone, Xiaomi чи Samsung: визначено найпотужніший смартфон 2026 року

Замикає п’ятірку Pixel 11 Pro XL. За чистою обчислювальною потужністю він поступається іншим учасникам рейтингу: процесор Tensor G6 набрав 2739 балів у одноядерному та 7586 балів у багатоядерному тестах Geekbench 6. Під час інтенсивної багатозадачності телефон також може втрачати плавність роботи та помітно нагріватися.

Проте модель заслужила місце у списку завдяки можливостям штучного інтелекту та камерам. Google заявляє, що Tensor G6 забезпечує на 50% більше обчислювальної потужності TPU порівняно з попереднім поколінням. Основна камера оснащена 50-Мп сенсором, а додатково передбачені надширококутний модуль на 48 Мп і 48-мегапіксельний телеоб'єктив з п'ятикратним оптичним збільшенням.

Раніше команда бенчмарку AnTuTu оновила рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Усі моделі розділили на п’ять цінових категорій, а лідерами найдешевшого сегмента стала Motorola.

Також експерти протестували та обрали 5 найкращих бюджетних смартфонів із високою швидкістю роботи. Конкуренція між виробниками призвела до того, що "бюджетний" смартфон більше не означає "слабкий".

Вас також можуть зацікавити новини: