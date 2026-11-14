iPhone, Xiaomi чи Samsung: визначено найпотужніший смартфон 2026 року

Найкращі результати у синтетичних тестах продемонстрував процесор Apple A20 Pro, встановлений у iPhone 18 Pro Max.

Експерти склали рейтинг найпотужніших смартфонів, випущених у 2026 році. До списку увійшли моделі від Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo та Google. При виборі враховувалися не тільки результати процесорних тестів, а й продуктивність під час тривалого навантаження, обсяг оперативної пам'яті, автономність, швидкість заряджання та можливості камер.

Як зазначає видання BGR, найвищі результати в синтетичних тестах показав процесор Apple A20 Pro, встановлений в iPhone 18 Pro Max. Однак конкуренти на базі нових процесорів Qualcomm також продемонстрували вражаючу продуктивність.

При визначенні лідерів журналісти враховували не тільки максимальну продуктивність процесорів, а й те, наскільки добре пристрої зберігають її під час тривалого навантаження. Для цього використовувалися результати Geekbench і 3DMark, а також практичні тести, зокрема тривалі ігрові сесії та обробка відео у роздільній здатності 4K.

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Apple iPhone 18 Pro Max

Перше місце посів iPhone 18 Pro Max із процесором A20 Pro, виготовленим за 2-нм технологічним процесом. Чіпсет включає шестиядерний центральний процесор, семиядерний графічний процесор і два 16-ядерні нейронні блоки.

У бенчмарку Geekbench 7 смартфон набрав 4735 балів у одноядерному та 12 545 балів у багатоядерному тестах. Це найкращі показники серед учасників рейтингу.

Також пристрій отримав 6,9-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2868 × 1320 пікселів і піковою яскравістю до 3000 ніт на вулиці. За автономність відповідає акумулятор, якого, за оцінкою Apple, вистачає на 45 годин відтворення відео. Основна камера складається з трьох 48-мегапіксельних сенсорів. Серед її особливостей – змінна діафрагма та чотирикратний оптичний зум.

Xiaomi 18 Pro Max

Друге місце посів Xiaomi 18 Pro Max – перший смартфон із процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Цей 2-нм чіп працює на частоті 5,01 ГГц і комплектується графічним процесором Adreno 850. Покупцям доступні версії з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті.

У тестуванні 3DMark Wild Life Extreme Xiaomi 18 Pro Max показав результат приблизно на 26% вищий, ніж у Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим LTPO AMOLED-екраном, додатковим 2,9-дюймовим дисплеєм на задній панелі та акумулятором ємністю 8500 мАг. Підтримується дротова зарядка потужністю 100 Вт і бездротова – 50 Вт. Основна камера складається з двох 200-мегапіксельних сенсорів і додаткового 50-мегапіксельного модуля.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Третє місце посіла Galaxy S26 Ultra. Флагман від Samsung працює на спеціальній версії Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і пропонується з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті.

У Geekbench 6 смартфон набирає 3685 балів у одноядерному тесті та 11 198 балів у багатоядерному. У порівнянні з Galaxy S24 Ultra продуктивність процесора зросла на 19%, а графіки – на 24%.

Однією з головних переваг смартфона стала система з чотирьох камер з основним 200-Мп сенсором, надширококутним модулем на 50 Мп і двома телеоб'єктивами. Також виділяється 6,9-дюймовий екран LTPO AMOLED з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 60 Вт.

Oppo Find X10 Pro Max

Четверте місце посів Oppo Find X10 Pro Max на базі 2-нм процесора MediaTek Dimensity 9600 Pro з 12 ГБ оперативної пам'яті. У Geekbench смартфон набрав 3052 бали в одноядерному та 10 439 балів у багатоядерному тестах. Незважаючи на відставання від новітніх чіпів Qualcomm, пристрій добре справляється з вимогливими іграми на максимальних налаштуваннях графіки.

Особливістю моделі стала основна камера з трьома 200-мегапіксельними сенсорами. Виробник пропонує додатковий комплект із телеконвертером, що забезпечує десятикратний оптичний зум і збільшення до 40 разів.

Також телефон отримав 6,8-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц та акумулятор на 8000 мАг із підтримкою зарядки потужністю 80 Вт.

Google Pixel 11 Pro XL

Замикає п’ятірку Pixel 11 Pro XL. За чистою обчислювальною потужністю він поступається іншим учасникам рейтингу: процесор Tensor G6 набрав 2739 балів у одноядерному та 7586 балів у багатоядерному тестах Geekbench 6. Під час інтенсивної багатозадачності телефон також може втрачати плавність роботи та помітно нагріватися.

Проте модель заслужила місце у списку завдяки можливостям штучного інтелекту та камерам. Google заявляє, що Tensor G6 забезпечує на 50% більше обчислювальної потужності TPU порівняно з попереднім поколінням. Основна камера оснащена 50-Мп сенсором, а додатково передбачені надширококутний модуль на 48 Мп і 48-мегапіксельний телеоб'єктив з п'ятикратним оптичним збільшенням.

Раніше команда бенчмарку AnTuTu оновила рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Усі моделі розділили на п’ять цінових категорій, а лідерами найдешевшого сегмента стала Motorola.

Також експерти протестували та обрали 5 найкращих бюджетних смартфонів із високою швидкістю роботи. Конкуренція між виробниками призвела до того, що "бюджетний" смартфон більше не означає "слабкий".

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