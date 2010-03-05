Янукович обіцяє на День Перемоги військові паради в містах-героях України

Військові паради пройдуть 9 травня - в День Перемоги - в усіх містах-героях України, заявив президент Віктор ЯНУКОВИЧ, передає УНІАН.

"Військові паради відбутися в усіх містах-героях... У нас є спільне (з Росією) розуміння, що святкування Дня Перемоги має бути спільним", - сказав ЯНУКОВИЧ на прес-конференції у Москві.

ЯНУКОВИЧ заявив, що під час переговорів з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ досягнута домовленість про святкування 65-річчя з дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні на території Росії і України. Святкові заходи будуть синхронізовані.

МЕДВЕДЄВ заявив, що ветерани двох країн підтримують активні зв`язки, керівництво України і Росії вважає своїм обов’язком зробити все можливе, щоб допомогти їм гідно зустріти це свято.

МЕДВЕДЄВ повідомив, що ЯНУКОВИЧ запропонував організувати спеціальний потяг, який привезе ветеранів двох країн один до одного.

В Україні існує 4 міста-героя: Київ, Одеса, Севастополь і Керч.