Спікера хочуть повалити у п`ятницю

Депутати Верховної ради Криму збирають підписи за скликання позачергової сесії з метою обрання нового спікера парламенту замість представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА, заявив виконуючий обов`язки лідера республіканської організації ПР Володимир КОНСТАНТИНОВ.

«На найближчій (позачерговій) сесії буде голосування щодо мого призначення на посаду спікера... Найімовірніше, вона (сесія) відбудеться в п`ятницю», - сказав КОНСТАНТИНОВ журналістам у Сімферополі.

Депутат кримського парламенту заявив про «перестановку сил» у Партії регіонів, назвавши цей процес природним. «Немає ніякого внутрішньопартійного конфлікту (з ГРИЦЕНКОМ)», - сказав КОНСТАНТИНОВ.

Він вважає незадовільною роботу вищого керівництва Криму. «Проблема в результатах роботи... Партія шукає нові форми й методи, щоб прорватися з тієї ями, в якій ми опинилися», - заявив депутат.

КОНСТАНТИНОВ не виключає змін у складі Ради міністрів Криму. «Це питання буде вирішуватися на фракції... Я думаю, природне оновлення й уряду (а не лише керівництва парламенту)», - сказав він.

У свою чергу, депутат Верховної Ради України з фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявив, що на КОНСТАНТИНОВА покладаються «великі надії», а ГРИЦЕНКУ запропоновано іншу роботу, не уточнивши, яку саме.

6 березня КОНСТАНТИНОВА рішенням президії політради Партії регіонів призначено виконуючим обов`язки голови кримської організації ПР.

Учасники ради парторганізації проголосували за обрання КОНСТАНТИНОВА лідером фракції Партії регіонів у кримському парламенті.

Фракції запропоновано ініціювати проведення позачергової сесії «з питання переобрання спікера» ВР автономії. На посаду нового голови парламенту рекомендовано кандидатуру КОНСТАНТИНОВА.

Із середини вересня 2009 обов`язки керівника кримської організації Партії регіонів тимчасово виконував секретар міськради Ялти, член ПР Олексій БОЯРЧУК. До цього лідером кримських «регіоналів» був депутат ВР Василь КИСЕЛЬОВ. Президія політради Партії регіонів вирішила виключити КИСЕЛЬОВА з лав політсили за «завдання шкоди її репутації» й порушення вимог статуту. Після чого він заявив про добровільний вихід із партії. Потім політика виключили з фракції Партії регіонів в парламенті країни.