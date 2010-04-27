Севастополь сподівається розширити культурні й господарські зв`язки з ЧФ

13:51, 27 квітня 2010
Крым
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Губернатор про ратифікацію угоди

Валерій Саратов призначений головою Севастопольської адміністрації
Ратифікація парламентами України та Росії угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту на українській території дасть змогу розширити культурні та господарські зв`язки Севастополя і ЧФ РФ і виключить політичну складову, заявив голова севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Вважаю, що культурні зв`язки й участь у господарських питаннях життя міста можна розширити. За дужками має залишитися політичне життя, тому що політичне життя визначається президентами», - сказав САРАТОВ на брифінгу.

За його словами, цього року має бути закінчене будівництво поліклініки сімейного типу в Козачій бухті, на що виділяє кошти Росія відповідно до міжурядової угоди про участь РФ в соціально-економічному розвитку Севастополя й населених пунктів, де розміщені військові формування й установи ЧФ РФ.

«Уже готова документація для школи, і наступного року можна буде почати будівництво цієї школи в районі Козачої бухти, де компактно проживають російські військовослужбовці і члени їх родин», - сказав САРАТОВ.

На його думку, одним з напрямів культурної співпраці може стати «спільна участь в утримуванні пам`ятників, бо історія України і Росії в Севастополі тісно переплетена». 

«(Влада міста) з вдячністю це сприйняла б, і ця тема повинна стати предметом двостороннього обговорення, оскільки в місті тільки пам`ятників, пов`язаних з Великою Вітчизняною війною, більш як 370», - заявив губернатор.

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