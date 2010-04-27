Севастополь сподівається розширити культурні й господарські зв`язки з ЧФ

Ратифікація парламентами України та Росії угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту на українській території дасть змогу розширити культурні та господарські зв`язки Севастополя і ЧФ РФ і виключить політичну складову, заявив голова севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Вважаю, що культурні зв`язки й участь у господарських питаннях життя міста можна розширити. За дужками має залишитися політичне життя, тому що політичне життя визначається президентами», - сказав САРАТОВ на брифінгу.

За його словами, цього року має бути закінчене будівництво поліклініки сімейного типу в Козачій бухті, на що виділяє кошти Росія відповідно до міжурядової угоди про участь РФ в соціально-економічному розвитку Севастополя й населених пунктів, де розміщені військові формування й установи ЧФ РФ.

«Уже готова документація для школи, і наступного року можна буде почати будівництво цієї школи в районі Козачої бухти, де компактно проживають російські військовослужбовці і члени їх родин», - сказав САРАТОВ.

На його думку, одним з напрямів культурної співпраці може стати «спільна участь в утримуванні пам`ятників, бо історія України і Росії в Севастополі тісно переплетена».

«(Влада міста) з вдячністю це сприйняла б, і ця тема повинна стати предметом двостороннього обговорення, оскільки в місті тільки пам`ятників, пов`язаних з Великою Вітчизняною війною, більш як 370», - заявив губернатор.