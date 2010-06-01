Будівництво газопроводу «Армянськ-Джанкой» відновлено

«Укртрансгаз» - дочірня компанія національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - відновила будівництво газопроводу «Армянськ-Джанкой» у Криму після простою з жовтня 2008-го року, повідомила її прес-служба.

Газопровод почали будувати в 2007 році. Об`єкт фінансується за кошти «Укртрансгазу».

«Після тривалого простою відновлене будівництво нової гілки газопроводу «Армянськ-Джанкой». Ми плануємо, що газ цим напрямом піде на початку наступного року», - сказав директор «Укртрансгазу» Сергій ВИНОКУРОВ.

Запуск газопроводу дозволить збільшити передаючу потужність (проектні характеристики: d-1020 мм, робочий тиск - 5,4 МПа) на ділянці Армянськ-Джанкой, газопостачання міст Армянськ, Красноперекопськ, Сімферополь і Севастополь, зможе розширити технічні можливості подачі газу в Глібовське підземне сховище.

Газ зараз транспортується однією старою трубою d-700 мм, що була збудована у 1969-1970 роках, з обмеженим робочим тиском до 3,3 МПа. Це не дозволяє забезпечувати потреби в блакитному паливі виробничих потужностей Криму.

«Укртрансгаз» заявляє про високу складність проекту з інженерної точки зору. Так, на протяжності траси газопроводу - 72,6 км - передбачений перетин близько 160 штучних і природних перешкод, зокрема, 12 автодоріг. На декількох складних ділянках прокладка труб планується горизонтально-похилим бурінням - це дозволить прискорити терміни будівництва і пуску газопроводу в експлуатацію.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тисяч км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.