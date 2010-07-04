На казематовій батареї у Севастополі відкрили військово-морський музей

Військово-морський музей України - філіал Національного військово-історичного музею країни урочисто відкрили в неділю в Севастополі у фортифікаційній споруді XIX століття, так званій казематовій Михайлівській батареї, або на Михайлівському равеліні, передає УНІАН.

Представлено першу тематичну експозицію «Героїчний Севастополь», виставка з приватної колекції київського колекціонера, мецената Олексія ШЕРЕМЕТЬЄВА, який профінансував ремонтні роботи зі створення музею в будівлі, де останніми роками розміщувався шкіперський склад ВМС.

Експозиція розповідає про історію міста з часів його створення і до періоду Великої Вітчизняної війни. В неї понад 10 тисяч експонатів, зокрема, багато унікальних фотографій, документів, особистих речей. Вперше глядачеві представлено особиста печатка адмірала Михайла Лазарєва.

Відкриття музею приурочене до Дня флоту України. У церемонії взяли участь віце-прем`єр Віктор ТИХОНОВ, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, начальник генерального штабу - головнокомандувач Збройними силами Григорій ПЕДЧЕНКО, голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, керівник міськради Юрій ДОЙНИКОВ та шефські делегації з регіонів України.