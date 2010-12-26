2 кримчан засуджено до довічного ув’язнення за розбій і вбивство

Апеляційний суд Криму засудив до довічного ув’язнення двох жителів регіону 21 і 19 років, які в січні напали на сім`ю в Сімферополі і в ході пограбування вбили одну людину й важко поранили іншу, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

«Суд, розглянувши представлені прокуратурою докази, визнав їх достатніми. Молодиків засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна», - йдеться в прес-релізі.