880 тисяч туристів відпочили в Криму цього року, що на 3,2% перевищує показник за аналогічний період 2010 року, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму автономії.

Відомство розраховує, що наступного тижня кількість туристів досягне 1 мільйона. «Ми плануємо зустріч мільйонного туриста в аеропорту Сімферополя», - сказав перший заступник міністра курортів Криму Олександр ЛІЄВ.

Першість за кількістю відпочиваючих в автономії, як і раніше, залишається за громадянами України, говориться в повідомленні.

Мінтуризму прогнозує збільшення турпотоку в регіоні в 2011 році на 15% - до 6,58 млн. чоловік порівняно з 2010 роком.