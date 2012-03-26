Азарова просять дати автівкам з Росії зелене світло в Криму

Міністерство курортів і туризму Криму пропонує спростити процедуру перетину державного кордону України російськими туристами, які приїжджають на півострів на автомобільному транспорті, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

У 2012 році прогнозується 15-процентне зростання турпотоку з Росії до Криму. Але автобуси туроператорів прирівняли до комерційних перевезень, тому вони пересікають кордон в загальному потоці з вантажними автомобілями - процедура може зайняти близько чотирьох годин.

«Всі питання, пов'язані з порядком перетину державного кордону, вирішуються на центральному рівні. Необхідно звернутися до Кабінету міністрів з проханням, щоб це питання пропрацювали з митною і прикордонною службами», - сказав голова Радміну Анатолій Могильов на нараді в понеділок.