Податківцям-"колядникам" посилять термін

Апеляційний суд Криму скасував занадто м’який вирок стосовно начальника відділу і старшого інспектора державної податкової інспекції Сімферополя, які обвинувачувалися в отриманні 10 тисяч гривень хабара за незастосування штрафних санкцій до підприємця, повідомила прес-служба прокуратури республіки.

Податківців затримали у березні 2011 року "на гарячому". У лютому 2012-го їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, проте звільнено від його відбування з випробуванням.

"За апеляцією прокуратури Криму скасовано вирок. Суд погодився з доводами наглядового відомства про невідповідність призначеного податківцям за хабарництво покарання, не пов’язаного з позбавленням волі", - йдеться в прес-релізі.

Справу направлено на новий судовий розгляд.