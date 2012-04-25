Крим перероблятиме асфальт

Пересувний завод по вторинній переробці асфальтового покриття планують придбати для Криму. Він коштує три мільйони гривень, гроші обіцяють знайти інвестори. Завод працюватиме не лише в адміністративному центрі республіки - Сімферополі, але й в регіонах, повідомив голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов в середу.

«Зараз асфальтобетонне покриття доріг, яке знімається під час проведення ремонту, викидається. Надійшла інвестиційна пропозиція, і ми опрацьовуємо можливість придбання пересувного заводу, який зміг би це покриття переробляти», - сказав Могильов, якого цитує прес-служба Радміну.

За його словами, використання такої технології дозволить ефективніше використовувати ресурси. «Окрім скорочення відходів від ремонту, перероблений асфальт можна буде укладати в дорогу. Це понизить собівартість всіх робіт. За ті ж гроші ми зможемо збільшити площу доріг, що ремонтуються», - пояснив Могильов.

Фото прес-служби Радміну