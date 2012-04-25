Активація "Блексіфор" завершилася

У Стамбулі завершилася весняна активація Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії «Блексіфор», в якій українські Військово-морські сили представляв морський тральщик «Черкаси».

Згідно з принципом ротації, активацією керувала російська сторона, командиром оперативного з`єднання був представник ВМФ Росії капітан 1 рангу Юрій Земський.

Наступний раз міжнародне військово-морське з`єднання буде зібране в серпні цього року в Стамбулі, де командування «Блексіфор» прийме представник ВМС Туреччини.

Як повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії капітан 1 рангу В’ячеслав Трухачов, кораблі Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини та України з 5 по 24 квітня відпрацювали в морі спільні дії з проведення пошукових і рятувальних операцій, контролю за цивільним судноплавством, огляду підозрілого судна, віддзеркалення атаки малорозмірної цілі, провели навчання з організації протиповітряної оборони загону кораблів. У ряді навчальних епізодів спільно із силами «Блексіфор» були задіяні бойові кораблі, допоміжні судна і авіація Чорноморського флоту Росії і ВМС Туреччини.

У період активації міжнародне з`єднання відвідало з діловими заходами порти Констанца, Севастополь і Стамбул.

За інформацією офіцера, міжнародне з`єднання вийшло з протоки Босфор у Чорне море, де пройшла церемонія прощання екіпажів кораблів «Блексіфор». Корвет ВМС Болгарії «Решительный», корвет ВМС Румунії «Себастіан», фрегат ВМС Туреччини «Явуз» і морський тральщик ВМС України «Черкаси» пройшли в кільватерному строю перед флагманом з`єднання - великим десантним кораблем Чорноморського флоту РФ «Цезарь Куников», після чого взяли курс в свої постійні порти базування.

Офіційним закінченням активації стала зміна оперативного командування кораблями, яке перейшло від командувача оперативним з`єднанням до командувань національних ВМС.