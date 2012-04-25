Янукович в п'ятницю планує відвідати Крим
18:09, 25 квітня 2012Крым
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Програма візиту уточнюється
Президент України Віктор Янукович в п'ятницю, 27 квітня, планує відвідати з візитом Крим, програма поїздки поки що уточнюється, повідомило "УНІАН-Крим" джерело в органах влади автономії.
"Президент буде на півострові в п'ятницю, програма постійно міняється, поки затвердженої немає", - сказав співбесідник агентства.
Неофіційна інформація про візит надходить також з центральних органів влади.
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