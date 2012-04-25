ДТРК "Крим" підкинуть 6 мільйонів

Шість мільйонів гривень планується виділити цього року державній телерадіокомпанії "Крим" на придбання устаткування і комплектуючих. Рада міністрів Криму на засіданні в середу схвалила розпорядження про виділення грошей.

Зокрема, за рахунок засобів субвенції ДТРК "Крим" отримає перший транш - 100 тисяч гривень. Надалі, згідно з проектом, планується виділити гроші на придбання комплектів студійних

Надалі планується виділити гроші на придбання комплектів студійних камер, светотехничного устаткування, комп'ютерної техніки тощо.

«Всі розуміють, що республіканське телебачення потрібно виводити на якісно новий рівень - тому що зараз воно чорно-білого періоду», - сказав кримський прем'єр Анатолій Могильов.