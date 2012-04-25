Херсонес "нагріли" на $175 тисяч

Міліція Севастополя направила до суду кримінальну справу посадових осіб держустанови Міністерства культури України - національного заповідника "Херсонес Таврійський", які звинувачуються в незаконному привласненні більше 1,4 млн гривень, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

ОЗУ діяла з липня 2009 по червень 2011 року. "Учасники організованої злочинної групи необгрунтовано направляли засоби, що надходили від замовників робіт, на рахунки підконтрольних їм фіктивних підприємств. Потім гроші легалізували через карткові рахунки фізосіб", - говориться в прес-релізі.

Справу відкрили за 4 статтями Кримінального кодексу: "привласнення майна шляхом зловживання службовим положенням організованою групою у особливо великих розмірах", "підробка документів", "фіктивне підприємництво" і "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом".

Чиновникам загрожує від восьми до п'ятнадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.