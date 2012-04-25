Ялту обладнали паркоматами

Автомобільні парковки Ялти обладнали паркоматами, курортна "столиця" Україна стала першою серед інших міст Криму, де стало діяти нововведення, повідомляє прес-служба мерії.

У місті встановлено 4 паркомати - в районі "Клубу моряків", поруч з готелем "Крим", а також біля речового та овочевого ринків.

На всіх парковках нанесена необхідна розмітка і вивішені дорожні знаки, поруч з паркоматами чергують паркувальники.

"Їхнє завдання - консультувати тих, хто не може розібратися, як треба користуватися пристроєм, але приймати гроші від водіїв їм суворо заборонено", - повідомляє прес-служба.

Ще 3 паркомати з'являться протягом найближчих декількох днів.

Вартість одного паркомату, виробленого у Львові, 20 тисяч гривень.

Вартість пакувального місця в залежності від розташування парковки - від 5 до 20 гривень за годину.

З введенням паркоматів Ялта планує поповнити бюджет на 346 тисяч гривень.