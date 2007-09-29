Прокуратура Ялти перешкодила передвиборчому «дерибану» 17 га землі

Сімферополь. 29 вересня. УНІАН. В суботу прокуратура Ялти опротестувала ухвалене напередодні рішення Массандровської селищної ради (смт Массандра, Велика Ялта) про надання 17 гектарів землі комерсантам.

Як передає кореспондент УНІАН, 28 вересня селищна рада надала дозвіл на складання проекту відведення земельних ділянок загальною площею понад 17 га юридичним особам без здійснення вибору земельної ділянки і ухвалення відповідного рішення щодо його затвердження у встановленому законодавством порядку, як цього вимагають ст.151 Земельного кодексу України і постанова Кабінету Міністрів України.

«При вивченні рішення (селищної ради – УНІАН) встановлено, що воно не відповідає вимогам чинного законодавства і більше схоже на передвиборчий «дерибан» землі», - повідомили в прес-службі прокуратури АРК.

Оскільки селищна рада перевищила повноваження при ухваленні рішення, вже сьогодні прокуратура Ялти внесла протест на дане рішення.