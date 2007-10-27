Проходить перший фестиваль вівчарів ”Таврiйськi руна”

Сімферополь. 27 жовтня. УНІАН. В Білогорському районі Криму проходить перший фестиваль вівчарів азово-чорноморського регіону «Таврiйськi руна».

Під час фестивалю проводитиметься експертна оцінка тваринних, художніх виробів із вовни, овчин і шкіри, пройдуть професійні конкурси і показові виступи вівчарів і пастуших собак, майстрів стрижки і доїння овець, конкурс майстрів приготування бринзи і національних блюд з баранини.

Також проходитиме виставка-ярмарок. На ній гості фестивалю «Таврiйськi руна» зможуть побачити і придбати «тварин традиційних і рідкісних порід»; вітчизняне «техніко-технологічне устаткування для утримання тварин і переробки молока, вовни, овчин та іншої продукції вівчарства в умовах дрібних і середніх підсобних і фермерських господарств»; художні ексклюзивні авторські вироби з вовни, овчин і овечої шкіри.

Також пройде аукціон, на якому, зокрема, продаватимуться тварини-чемпіони, відмічені призами.