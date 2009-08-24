Юстейн Ґордер відвідає Україну

8-12 вересня Україну відвідає відомий норвезький письменник Юстейн Ґордер. Він стане Почесним гостем XVI Національного форуму видавців, - повідомили Zaxid.net у видавництві "Літопис".

Юстейн Ґордер (Jostein Gaarder) - автор багатьох світових бестселерів, зокрема “Світу Софії” та “Помаранчевої дівчинки”. Під час візиту - лекції в Києво-Могилянській академії та Львівському національному університеті імені Івана Франка, презентації нової книжки “Замок в Піренеях”, український переклад якої (авторства Н.Іваничук) вийшов першим у світі.

Організатори візиту - ГО “Форум видавців” та Львівська міська рада. Візит відбуватиметься за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні, Норвезького культурного фонду “NORLA” та видавництва “Літопис”.

Перекладацьким супроводом візиту у Львові займається кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.

Програма перебування Ю. Ґордера в Україні

Київ

9 вересня, середа

13.00 Лекція Ю. Ґордера у Києво-Могилянській академії,

16-18. 00 Презентація нової книжки Ю. Ґордера “Замок в Піренеях” у “Книгарні “Є”.

Львів

10 вересня, четвер

11.00 Прес-конференція у Палаці Потоцьких, Інтерв`ю з журналістами українських ЗМІ,

18.00 Церемонія відкриття XVI Національного форуму видавців у Львівському театрі опери та балету ім. С. Крушельницької.

11 вересня, п`ятниця

11.15 Лекція Ю. Ґордера у Львівському національному університеті імені Івана Франка у межах проекту “Університетські діалоги” Центру гуманітарних студій за підтримки Центру країн Північної Європи ЛНУ ім. І. Франка (актова зала університету),

15.30 Презентація нової книжки Ю. Ґордера “Замок в Піренеях” в Італійському подвір`ї.

Автограф-сесія (після презентації).