Новий фільм заарештованого Поланські покажуть на Берлінале

Останній фільм польсько-французького режисера Романа Поланські, заарештованого в Цюріху за зґвалтування 30-річної давності, увійде до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю 2009 року. Про це повідомили організатори Берлінале.

У вересні знаменитий кінематографіст уже робив останні штрихи до фільму "Примара" ("The Ghost"), проте після арешту картину довелося закінчувати прямо в камері. Навряд чи Поланські пройдеться по червоній доріжці на прем`єру свого нового творіння – до екстрадиції в США він відбуває термін під домашнім арештом у своєму швейцарському шале.

Тріллер стане екранізацією однойменного роману Роберта Харріса, який розповідає про колишнього прем`єр-міністра Великобританії Адама Ленга і анонімного письменника, який повинен закінчити мемуари прем`єра. У фільмі знялися такі зірки Голлівуду, як Юен Макгрегор, Пірс Броснан, Кім Кетролл, Джеймс Белуши і Том Уїлкінсон.

Також, відомо, що на кінофестивалі відбудеться прем`єра "Острови проклятих" ("Shutter Island") Мартіна Скорсезе, де головні ролі зіграли Леонадо Ді Капріо і Бен Кінгслі. Проте тріллер пройде поза конкурсною програмою.

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