Тернопільські журналісти вимагають публічного вибачення від Миколи Левченка

Тернопільські журналісти вимагають публічного вибачення від секретаря Донецької міськради Миколи Левченка за образливе ставлення до української мови.

На думку журналістів газети Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації «Свобода», тотальний наступ реакційних сил на українську історію, культуру, мову триває і набирає усе загрозливішого характеру для національної безпеки нашої держави. Повідомляє ЗІК.

У зверненні до своїх колег тернопільські журналісти газети «Свобода», зокрема зазначають: «Цинічною складовою цієї антинародної кампанії є антинаціональний випад секретаря Донецької міськради Миколи Левченка, який для української мови визначив статус мови «фольклору і анекдотів».

Із цього приводу журналістська організація обласної державної газети «Свобода» заявляє рішучий протест і вимагає публічного вибачення Миколи Левченка за цей політично небезпечний вчинок.

«Закликаємо всіх журналістів приєднатися до нас, підтримати українську мову – мову нації і держави», — йдеться у зверненні.