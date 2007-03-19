Івано-Франківщину сколихне “Етноеволюція”

14:55, 19 березня 2007
Культура
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Великдень у Космачі

У селі Космач на Івано-Франківщині з 30 квітня по 1 травня відбудеться Міжнародний фестиваль “Етноеволюція. Великдень у Космачі”, про це повідомив член організаційного комітету фестивалю Петро Линдюк.

Мета організаторів фестивалю - розширити творчий простір музикантів, художників, журналістів на ґрунті автентичної культури, також показ українцям їхньої оригінальної культури й доведення важливості її збереження, повідомляє ЗІК.

Серед гостей фестивалю – такі гуцульські колективи, як родинний ансамбль Тафійчуків, танцювальний ансамбль Ілюків-Ванджураків, “Барви Карпат”, львівський гурт “Бурдон”, а також достатньо відомі фольклорні колективи: “Гуляй-город”, “Божичі”, “Древо”, “Буття” та “Бурдон”. Існує попередня домовленість про участь у “Етноеволюції” з фолк-рок-гуртами “Гайдамаки”, “Очеретяний кіт”, “Перкалаба”, “Оркестр Янки Козир” та “Тінь сонця”.

Але родзинкою фестивалю можна назвати ІІІ Всесвітній з’їзд писанкарів, у якому братимуть участь писанкарі з України, Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Росії, США, Канади, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Румунії, Австралії, Австрії, Італії.

Також у рамках “Етноеволюції” планується проведення виставки-ярмарку традиційної народної культури Гуцульщини, майстер-класи народних майстрів, міжнародної конференції “Писанка – символ України”, а ще вуличних вистав, показів художніх документальних та анімаційних фільмів.

Серед запрошених гостей – Український центр народної культури “Музей Івана Гончара” (м. Київ) та кінофестиваль “Відкрита ніч”, який вже десятий рік поспіль збирає українських кінематографістів на столичному Андріївському узвозі.

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