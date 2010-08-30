Іран назвав дружину Ніколя Саркозі Карлу Брюні повією

Іран назвав дружину президента Франції Ніколя Саркозі Карлу Брюні проституткою, пише "The Telegraph".

Іран назвав першу леді Франції повією після того, як Карла Брюні виступила з критикою традиції забивати жінку до смерті камінням.

Дружина Саркозі зазнала нападок від уряду Ірану після того, як підписала петицію, що закликає до звільнення іранської азербайджанки Сакіне Мохаммаді Аштіані.

43-річну мати двох дітей було звинувачено у тому, що вона зраджувала своєму чоловікові, а потім виступила спільницею в організації його вбивства, пише "The Daily Mail".

Газета "Kayhan", яка знаходиться під контролем уряду Ірану, у своїй редакційній статті назвала Брюні-Саркозі та французьку актрису Ізабель Аджані, яка проводить кампанію за звільнення Аштіані, "повіями". А іранське державне телебачення звинуватило колишню супермодель в "аморальності".

Минулого тижня у відкритому листі до Сакіне Мохаммаді Аштіані Карла написала:

"Чому ви маєте проливати свою кров і позбавляти своїх дітей матері? Тому що ви жили, тому що ви любили, тому що ви жінка, і тому що ви громадянка Ірану? Все моє єство відмовляється приймати це".

Перша леді Франції наголосила, що не розуміє, що доброго може вийти з такої міри покарання, як забиття камінням до смерті, і байдуже якими тяжкими звинуваченнями виправдовують таке звірство.

Повідомляється також, що наразі Єлисейський палац не дав офіційної реакції стосовно образ Ірану на адресу дружини Саркозі. Водночас, за інформацією інсайдера, Карла Брюні шокована такими заявами іранських ЗМІ.

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