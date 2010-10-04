Акварелі Гітлера пішли з молотка за 120 000 євро

Півтора десятка акварелей, написаних Адольфом Гітлером, коли йому було 19 років, продані на аукціоні за 105 000 фунтів стерлінгів (близько 120 000 євро).

Картини представляють собою сільські пейзажі рідних місць Гітлера, який народився в австрійському містечку Браунау-на-Інні. Він намалював їх у той період, коли намагався вступити у Віденську художню академію. Двічі, у 1907 і в 1908 роках, Гітлер намагався вступити у Віденську художню академію, але не зміг подолати творчий конкурс.

Вважається, що він не умів писати портрети, наявність яких у портфоліо художника була однією з основних вимог академії. Проте аж до Першої світової війни Гітлер намагався професійно займатися живописом: він малював листівки, рекламні оголошення і навіть продав декілька своїх акварелей.

Деякі історики стверджують, що якби диктатор відбувся як людина мистецтва, то вся подальша світова історія могла б скластися інакше.

Акварелі Гітлера були продані на аукціоні Mullock`s в місті Ланлоу у Східній Англії, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на німецькі ЗМІ.

Колекцію малюнків на продаж виставив австрійський юрист, що побажав залишитися неназваним. Він знайшов їх у недавно купленій садибі на півночі Австрії.

За оцінками експертів, пензлю Гітлера належить до 3000 робіт. Але до нашого часу їх збереглося лише кілька сотень. Представник Mullock`s зазначив, що картини дуже важко продати в Європі, оскільки, по-перше, у багатьох країнах така торгівля підпадає під заборону на прославляння нацизму, а по-друге, багато аукціонних будинків належать євреям, які з принципу не хочуть торгувати творами нацистського лідера .

Нагадаємо, що у вересні 2009 року на аукціоні за 42 000 євро було продано три картини Гітлера - Біла церква у Варшаві, Зруйнований млин і Будинок з мостом біля річки.



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