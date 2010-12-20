У центрі Харкова встановили 300-літровий самовар

Вчора у центрі Харкова на майдані Свободи встановили 300-літровий самовар і 8-метрові матрьошки.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином у столиці Слобожанщини розпочався новорічний ярмарок «Дванадцять місяців».

На площі утворено торговельний майданчик, де розташувалися 12 дерев`яних будинків, оформлених у стилі 12-ти місяців року. Тут можна придбати різну продукцію вітчизняних виробників - від продуктів харчування до товарів народного споживання. Одночасно для харків`ян та гостей міста працюють заклади громадського харчування.

У самому центрі площі встановлено самовар місткістю 300 літрів, і тут кожний бажаючий може отримати свіжо заварений чай.

Також на майдані Свободи працюють каток і луна-парк з різними атракціонами, зокрема, «Веселий потяг», автодром, дитячі каруселі. Крім того, тут встановлені 8-метрові матрьошки з полімерних матеріалів.

Харків`ян і гостей міста, які сьогодні побували на площі, вітали актори в образах козаків і фольклорних персонажів.

Ярмарок працюватиме до 9 січня 2011 року.