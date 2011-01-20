На Алеї шехідів у Баку відзначать річницю Чорного січня

Траурними заходами відзначать сьогодні жителі Азербайджану 21-у роковину трагічних подій 20 січня 1990 року, коли в результаті військової операції з придушенню заворушень загинули і постраждали сотні людей.

За традицією на річницю подій "Чорного січня" Алею шехідів (загиблих за праву справу) в Баку, де поховані жертви тих днів, відвідують десятки тисяч людей, які покладають квіти до могил, тут проводяться траурні релігійні церемонії. Очікується, що вінок до вічного вогню на Алеї покладе президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За повідомленням Держкомітету Азербайджану у справах діаспори, яке надійшло до РІА “Новости”, роковини 20 січня силами азербайджанських громад цього року відзначатиметься в багатьох країнах, зокрема і в Росії.

У ніч з 19 на 20 січня 1990 року до Баку були введені частини Радянської армії, а також внутрішні війська МВС. Приводом для цього сталі події 13-15 січня, коли в Баку на тлі карабахського конфлікту та величезного притоку біженців у різні регіони Азербайджану, прокотилися вірменські погроми, в результаті яких загинули 42 людини.

Операція з введення військ одержала кодову назву "Удар". Її метою була стабілізація ситуації та припинення міжнаціональної різанини, проте, за даними створеної після подій комісії Верховної Ради Азербайджану, в результаті дій армійських підрозділів 20 січня та в наступні дні в Баку й інших містах та районах загинула 131 людина, серед яких діти, жінки і старі люди. Поранено було 744 особи, п`ятеро зникли безвісти. Було арештовано більше 840 осіб.