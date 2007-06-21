Кустуріца: Фільм ”Заповіт” - це мій особистий уклін Довженку”

Свій майбутній фільм режисер Емір Кустуріца зніматиме в Росії. Про це він заявив на прес-конференції.

21 червня фільмом Кустуріци "Заповіт" відкривається 29-ий Московській міжнародний кінофестиваль (ММКФ).

"Я спеціально привіз свій фільм до Москви, тому що вважаю що у російського та сербського кіно одне коріння. Ще коли я вчився у Празі, свої ідоли я знаходив у російському кіно. "Заповіт" - це мій особистий уклін Довженку", - сказав Кустуріца.

За словами режисера, для нього дуже важлива участь у ММКФ і навіть при своїй великій зайнятості він все ж таки приїхав до Москви.

Будучи студентом, Кустуріца мріяв зняти такий фільм як "Раба любові" Міхалкова і брати участь у Московському кінофестивалі.

"В основі мого фільму дуже проста ідея, - сказав Кустуріца, - дід дає заповіт внукові - продати корову, привезти ікону і знайти собі наречену. Це, звичайно, казка, але цей жанр, як мені здається, може підказати вихід людям з скрутного сьогоднішнього становища. Красива казка з щасливим кінцем. І це мій найбільший внесок у психотерапію, у поліпшення людства. Кажуть, що 70% психічнохворих виліковує музика Моцарта. Я, звичайно, не Моцарт, але йду цим ж шляхом".

Кустуріца вважає, що сьогоднішні кінофестивалі набувають більше ознак модного шоу з літніми й зимовими показами, де кіно перестає бути головним. Тому він стурбований долею авторського кіно, яке раніше підтримували фестивалі.

Що стосується своїх майбутніх проектів, то, за словах Кустуріци, він збирається зняти фільм про історію мексиканської революції, а ще один фільм зняти в Росії.

За матеріалами РИА Новости