Рекламу з Джулією Робертс заборонили через використання "фотошопу"

Британський комітет з рекламних стандартів (ASA) заборонив рекламну кампанію косметичної фірми L`Oreal з Джулією Робертс і супермоделлю Крісті Терлінгтон, звинувативши у занадто активному використанні "фотошопу".

Британський комітет з реклами прийняв таке рішення після скарг депутата парламенту Джо Свінсон, однією із засновниць "Кампанії за впевненість у своєму тілі", спрямованої на боротьбу з відретушованою рекламою.

Свінсон заявила, що реклама косметичних засобів брендів Maybelline і Lancome, що належать L`Oreal, представляє нереалістичну картину і збиває багатьох жінок з пантелику. Свінсон також додала, що і Джулія Робертс, і Крісті Терлінгтон красиві від природи, і тому їхні обличчя не потребують комп`ютерної обробки.

Компанія L`Oreal визнала, що фотографії моделей були відретушовані за допомогою комп`ютерних технологій, але заявила, що це було необхідно, щоб продемонструвати дію косметичних засобів.

Однак Британський комітет з реклами вирішив, що постери з Робертс і Терлінгтон, зроблені з надмірним використанням "фотошопу" і тому можуть ввести покупців в оману з приводу можливого ефекту від використання косметики L`Oreal. Комітет заявив, що кампанія порушує рекламні стандарти і повинна бути припинена.

У 2007 році рекламна кампанія L`Oreal, обличчям якої була Пенелопа Крус, була заборонена з тих же причин.

Комітет з рекламних стандартів випустив у квітні 2011 року спеціальне керівництво для рекламників щодо норм комп`ютерної обробки зображень.

ТСН