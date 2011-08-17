В український прокат вийде перший артхаусний 3D-фільм

15 вересня в український прокат вийде перший артхаусний фільм у 3D, документальний мюзикл знаменитого німецького режисера Віма Вендерса - Піна (Pina).

Піна - документальна кінопоема Віма Вендерса про одну з найбільш екстраординарних хореографів ХХ століття, Піну Бауш, яка померла влітку 2009 року.

Режисер виводить свою візуальну історію в новий вимір - прямо зі сцени легендарного Танцтеатру Вупперталь Піни Бауш, слідом за танцюристами, глядач опиниться в самому місті Вупперталь і його околицях - у місці, яке впродовж 35 років служило домом і серцем для творчості Піни Бауш, повідомили Корреспондент.net у компанії Артхаус Трафік.

Вім Вендерс товаришував із Піною з 1980-х, але тільки коли режисер вперше побачив фільм, знятий у 3D, ідея документальної біографії оформилася остаточно.

"Я був певен, що 3D і танець створені одне для одного. І я не розчарувався" - розповів він в інтерв`ю газеті The Sunday Times.

Піна померла від раку в 2009 році. Це трапилося за кілька днів до початку зйомок їхнього з Вімом Вендерсом спільного фільму.

Після смерті своєї головної героїні Вендерс зупинив кіновиробництво. Однак танцюристи театру Піни Бауш наполягли на тому, щоби фільм з`явився.

Нагадаємо, що прем`єра Піни відбулася на Берлінському кінофестивалі в 2011 році. В основі фільму - 4 найголовніші постановки Піни Бауш, які вона встигла відібрати для цього проекту: Кафе Мюллер - танець зі столами й стільцями; культова Весна Священна, яку танцюють на сцені, покритій торфом; монументальний Повний місяць, до сценографії якого входить величезна скеля на пів-сцени, і Контактхоф - балет тілесних емоцій.

Піна Бауш була відома своїм методом questioning — під час роботи над новою постановкою вона задавала питання своїм танцюристам, а вони відповідали їй танцем. У подібний спосіб Вім Вендерс попросив артистів ансамблю Танцтеатр висловити в русі свої почуття до Піни.

Зйомки танцювальних перформансів відбувалися як на сцені театру в Вупперталі, так і в самому місті - на перехрестях, залізничних переїздах, в покинутих будинках і порожніх басейнах. Крім цього, до фільму ввійшли інтерв`ю-спогади членів інтернаціональної танцювальної трупи Піни Бауш, і кілька архівних зйомок самої Піни.

У липні 2011 року Піна, яку вже прозвали у пресі першим артхаусним фільмом у 3D й навіть "першим твором мистецтва у 3D", була вперше показана в Україні на Другому Одеському міжнародному кінофестивалі.

У фільмі зіграли: Регіна Адвенту, Малу Айраудо, Рут Амаранті, Піна Бауш, Райнер Бер.

Корреспондент